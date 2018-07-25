BitTorrent, разработчик одноименного p2p-протокола и популярного файлообменного клиента uTorrent, официально подтвердил информацию о продаже. Новым владельцем компании стал блокчейн-стартап Tron, основанный миллиардером, создателем одноименной криптовалюты Джастином Саном.

Сумма сделки не разглашается. Судя по документам, поданным госсекретарю штата Калифорния, BitTorrent была продана за $126 миллионов.

BitTorrent станет одним из отделов Tron, а его сотрудники переедут в офис, находящийся в Сан-Франциско. ""Подразделение окажет крепкую поддержку в развитии и партнерских отношений мирового бизнеса Torn, следуя своему видению крупнейшей мировой децентрализованной экосистемы", — сказно на сайте компании.

Tron основал китайский предприниматель Джастин Сан. Рыночная капитализация созданной им криптовалюты TRX оценивается в $2,4 миллиарда. Эта организация заявляет о планах построить "децентрализованный интернет", чтобы разработчики могли создавать приложения на основе блокчейна.

Как покупка BitTorrent вписывается в эти планы, непонятно. В компании сообщили, что не намерены взимать деньги за пользование своими сервисами либо заниматься майнингом на устройствах.

BitTorrent, учрежденная в 2004 году, является создателем самого популярного протокола для файлообменных сетей. Технология позволяет размещать на сайте ссылки на музыку, видео и другой контент, который физически хранится на компьютерах других пользователей. Она задействована во множестве трекеров, включая The Pirate Bay, isoHunt, Mininova и Rutracker.

В 2008-м, из-за провалившейся идеи создания развлекательных сервисов вокруг p2p-протокола, BitTorrent была вынуждена уволить половину сотрудников и провести рекапитализацию. На протяжении последующих лет фирма успешно развивала бизнес, зарабатывая на показе рекламы и предустанавливаемом ПО. На пике популярности аудитория сервисов BitTorrent достигала 150 миллионов активных пользователей в месяц.