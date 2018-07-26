Худшие, чем ожидалось, финансовые показатели за второй квартал 2018-го года, обнародованные Facebook в среду вечером, вызвали рекордное падение курса акций социальной сети. С 217,5 долларов за бумагу на момент закрытия биржи они подешевели на электронных торгах до 172 долларов — более чем на 20%.

В результате рыночная капитализация IT-гиганта потеряла порядка 123 млрд долларов — это как стоимость сотни крупных стартапов, или, например, в 123 раза больше, чем Facebook в 2012-м году заплатил за Instagram. Состояние сооснователя и главы Facebook Марка Цукерберга, владеющего крупным пакетом акций соцсети, сократилось, по оценке Bloomberg, почти на 17 млрд долларов.

Главная причина массовой распродажи бумаг IT-гиганта — опасения, что пользователи теряют к соцсети интерес. Месячная аудитория Facebook выросла за квартал с апреля по июнь всего на 1,54%, по сравнению с 3,14% в предыдущем квартале. Рост ежедневной аудитории замедлился еще сильнее — она подросла на 1,44% по сравнению с 3,42% в январе-марте.

Инвесторы боятся, что стагнация аудитории остановит и рост выручки компании. Facebook, пишет TechCrunch, безуспешно попытался отвлечь их внимание от наиболее болезненных показателей, введя новую метрику: "аудитория семейства приложений", она достигла 2,5 млрд человек. Сюда входят Instagram, WhatsApp и Messenger, которые пока растут лучше основной соцсети, маскируя в обобщенном показателе ее неудачи.

В Европе численность пользователей Facebook за квартал даже снизилась — с 377 до 378 млн человек, такого в истории компании прежде никогда не было. В США и Канаде показатель просто не изменился — 241 млн человек. Европа и Северная Америка являются для соцсети самыми прибыльными рынками с выручкой в расчете на одного пользователя $8,76 и $25,91, соответственно. Если здесь аудитория перестанет расти, то даже быстрое наращивание ее за пределами этих двух регионов компанию не спасет — в остальном мире каждый пользователь приносит Facebook лишь $1,91 за квартал.

Замедлился и рост выручки. Конечно, для большинства других компаний 42-процентный рост год-к-году до 13,2 млрд долларов был бы поводом праздновать. Но главный финдиректор Facebook Дэвид Венер предпредил, что в следующих кварталах из-за новых ограничений на взаимодействие с пользовательскими данными в законодательстве ЕС и рост популярности (у пользователей, а не у рекламодателей) новых форматов, таких как "истории" в Instagram, рост выручки замедлится.

Да и инвесторы, несмотря на череду громких скандалов и осознание всё большим числом людей во всем мире интернет-зависимости как проблемы, ждали от команды Марка Цукерберга большего — консенсус-прогноз по квартальной выручке был в районе 13,3 млрд.