Apple, судя по всему, намерена окончательно сменить поставщика модемов для iPhone. Продолжающаяся судебная война с Qualcomm заставила компанию переориентироваться на коммуникационные микрочипы Intel — по крайней мере, об этом заявил накануне финансовый директор Qualcomm Джордж Дэвис.

"Мы полагаем, что Apple намерена использовать исключительно модемы нашего конкурента, а не наши, в следующих моделях iPhone", — приводит CNBC слова топ-менеджера. Его коллега, руководитель направления микропроцессоров Кристиано Амон добавил: сотрудничество с Apple может возобновиться в будущем, если для этого будут подходящие условия, но на данный момент Qualcomm выбыла из игры.

Конкурента, чьи модемы установит в новые iPhone Apple, представители Qualcomm называть не стали, но нет практически никаких сомнений, что это Intel. Принятое Apple несколько лет назад решение устанавливать LTE-комплектующие Intel вместо чипов Qualcomm примерно в половину выпускаемых iPhone стало одной из главных причин продолжающегося судебного разбирательства.

Исходно компания из Купертино обвинила чипмейкера, что тот выкручивал ей руки, завышая лицензионные отчисления за использование связанных с LTE технологий, в ответ Qualcomm обвинила Applе во лжи, а затем — в нарушении патентов и потребовала запретить продажи iPhone в США.

Тесты показывают, что LTE-модемы Intel передают данные несколько медленнее, чем модемы Qualcomm. В Qualcomm даже говорят, что с целью скрыть это Apple искусственно замедлила LTE и в iPhone с ее модемами. Конкуренты не дремлют: Samsung недавно атаковала Apple в рекламе именно утверждениями, что ее флагманские смартфоны Galaxy S9 быстрее получают данные в сотовых сетях LTE, чем iPhone X.

Возможные проблемы с переориентацией на единственного поставщика модемов не ограничиваются их скоростью: в такой ситуации гораздо более вероятными становятся задержки с поставками из-за дефицита комплектующих.

В судебных разбирательствах с Apple Qualcomm утверждает: ее процессоры — это не просто чипы, без запатентованных ею технологий связи и мультимедиа современный смартфон в принципе невозможен. Именно этим компания объясняет требование (выполняемое всеми производителями кроме Apple) выплачивать ей лицензионные отчисления за патенты 3G и 4G в размере доли от цены продаваемого смартфона.

Apple же в своих исках утверждает, что чипмейкер паразитирует таким образом на ее смартфонных инновациях, и справедливыми были бы отчисления, основанные на стоимости закупаемых модемов. Теперь Apple предстоит на практике опровергнуть утверждения Qualcomm о незаменимости ее технологий.