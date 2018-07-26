Глава Qiwi рассказал как экс-сотрудник тайно намайнил 500 тысяч биткоинов на терминалах компании в 2011 году, то есть за четыре года до того как майнинговая лихорадка захватила мир. История об этом прозвучала на лекции в московской школе коммуникаций из уст генерального директора компании Qiwi Сергея Солонина.

По его словам активность заметила служба безопасности. Ее сотрудники обнаружили, что в магазинах, где нет людей по ночам терминалы работают под большой нагрузкой и постоянно передают информацию. После трехмесячного расследования выяснилось, что один из разработчиков Qiwi установил на терминалы приложение для майнинга биткоинов и уже успел получить полмиллиона монет. На тот момент они оценивались в $5 млн, а сейчас стоят миллиарды.

И еще новость про чипы, но более масштабная. DARPA, американское агенство перспективных военных исследований, инвестирует полтора миллиарда долларов в разработку чипов нового поколения. И самое интересное, что накануне были названы имена компаний, которые будут участвовать в этой истории. Подробности – в программе Вести.net.