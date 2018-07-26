Samsung Display — "дочка" Samsung Electronics, занимающаяся производством экранов для самой разной электроники, — представила гибкую панель на органических светодиодах (OLED), заявленную как "небьющаяся". "Неубиваемые" дисплеи были сертифицированы американской испытательской лабораторией Underwriters Laboratories (UL).

Как сообщили в компании, высокопрочная OLED-панель использует в качестве подложки не хрупкое стекло, а укрепленный пластик, который позволяет ей оставаться гибкой во время удара. При этом с точки зрения проводимости света, радиосигналов и твердости пластик имеет практически те же свойства, что и стекло.

На тестах UL дисплеи выдержал 26 падений с высоты 1,2 метра, а также пережил испытания экстремальными температурами: от –32 до 71 °С. Более того, OLED-панель не разбилась, когда её сбрасывали с 1,8-метровой высоты.

Новая разработка найдет применение не только на рынке смартфонов, сказали в Samsung. "Неубиваемый" экран также может быть установлен в мобильные устройства для военных, планшеты и портативные игровые консоли.

Возможно, одной из первых новая OLED-панель появится в первом складном смартфоне Samsung. 7-дюймовое устройство, который сможет складываться пополам, как книжка, может выйти в начале 2019 года.