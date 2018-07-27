Компания Google представила микропроцессор для обработки алгоритмов машинного обучения прямо на устройстве пользователя. На прошедшей на этой неделе конференции в Сан-Франциско Google Cloud Next компания представила отдельный сопроцессор Edge TPU для аппаратного ускорения нейросетей. То есть он может решать эти задачи прямо на конечных устройствах, потребляя меньше электричества, чем съедает универсальный процессор, с работающей на нем нейросетью.

Компания не раскрывает технических подробностей сопроцессора, но в качестве примера рассказала, что может в реальном времени обрабатывать видео высокого разрешения с частотой 30 кадров в секунду, используя для этого несколько часто применяемых нейросетевых моделей. Подробности – в программе Вести.net.