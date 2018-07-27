Федеральная антимонопольная служба хочет обязать производителей смартфонов устанавливать на все устройства отечественные аналоги штатных программ — браузеров, почтовых клиентов, аудиопроигрывателей и других приложений. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на уже направленную в правительство "дорожную карту" по развитию конкуренции.

Согласно документу, подготовленному ФАС, к апрелю 2019 года в России должно быть разработанно законодательство, обязывающее производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать на них отечественные аналоги базовых приложений. Кроме того, необходимо будет добавить возможность для пользователей удалять предустановленные программы и приложения за исключениеем тех, от которых зависит функционирование операционной системы.

В ведомстве считают, что так появятся условия и возможность замены потребителями продуктов. ФАС ранее сообщала о поступающих жалобах граждан на мобильные приложения, устанавливающиеся автоматически и без возможности удаления. Среди них браузер, почтовый клиент, аудиоплеер и другие.

Прецедентом для разработки такого закона может стать урегулирование спора ФАС с Google, начатого с подачи "Яндекса". Весной 2017-го он окончился мировым соглашением, по которому российским пользователям Android-устройств стали при первоначальной настройке предоставлять выбор поисковой системы по умолчанию: вместо Google можно задать "Яндекс" или "Поиск Mail.Ru". Кроме того, Google обязали информировать россиян о возможности установить на главный экран поисковый виджет конкурента и скачать альтернативные штатным приложения для почты, карт и других элементов Google Mobile Services.

Опрошенные "Коммерсантом" эксперты отмечают, что стремление ФАС поддержать отечественных разработчиков ПО в конкурентной борьбе с западными продуктами понятно. Однако, предупреждают собеседники издания, обязательная модификация предустановленного ПО для России может повлечь дополнительные расходы, которые в итоге лягут на потребителя.

Отметим: на рынке Android-смартфонов добавление производителем в "стартовый пакет" тех или иных сторонних приложений (как правило, оплаченное их разработчиком) — дело обычное. Многие крупные вендоры — та же Huawei — не первый год ставят отечественные программы по договоренности с их разработчиками. Особенно активно используют этот метод продвижения "Яндекс" и "Сбербанк".

Проблемы с правоприменением нового законодательства скорее могут возникнуть с продукцией Apple. На смартфоны калифорнийской компании, по данным StatCounter за июнь 2018-го, приходится 23,5% рынка мобильных ОС в России. Apple никогда не предустанавливала на "айфоны" сторонних приложений, и лишь в недавних версиях iOS добавила возможность удалять некоторые разработанные ею штатные программы (но не браузер Safari или "Музыку"). Ситуацию, когда Apple согласилась бы предустанавливать на поставляемые в РФ "айфоны" "Яндекс.Браузер", "Почту" Mail.Ru или музыкальное приложение Boom от "ВКонтакте" представить в данный момент довольно трудно.

В ФАС говорят, что пекутся об интересах пользователей. Но пользователей хорошо бы сначала спросить, готовы ли они пожертвовать исходно доступным объемом памяти в аппаратах ради дополнительно предустанавливаемых российских программ. Хотя отечественные разработчики ПО (не все, а крупнейшие IT-компании вроде Mail.Ru Group или "Яндекса") от этого, безусловно, выиграли бы.