В поисковой выдаче "Яндекса" второй раз за месяц оказались файлы пользователей Google Docs, не защищенные настройками приватности. Как сообщает РБК, в расширенном поиске "Яндекса" по запросам "график" и "зарплата" находятся ссылки на документы сервиса Google.

Аналогичная ситуация произошла в начале июля: оказалось, что если набрать в поисковой строке "site:docs.google.com пароли", можно было просмотреть документы со словом "пароли" в названии, содержащие конфиденциальную информацию.

Любопытные пользователи сразу нашли с помощью новой "функции" поисковика много интересного — от списков зарплат дизайнеров и расценок на размещение платных постов у популярных блогеров в Instagram до базы данных работниц секс-индустрии Санкт-Петербурга с контактами и отзывами.

В "Яндексе" на это заявляли, что поисковик индексирует открытую часть интернета — то есть страницы, на которые может зайти любой пользователь без логина и пароля. Если администратор запретил индексацию страницы, либо доступ к ней защищен логином и паролем, в выдачу не попадает.

Позиция компании не изменилась. "На нашей стороне ничего не менялось, — сказали РБК в пресс-службе "Яндекса". — На документы, о которых идет речь, стоят ссылки в интернете. Сами документы не запрещены для индексации". Представители Google также заявили, что в результатах поиска отображаются те файлы, которые помечены как открытые, а значит, доступные для просмотра всеми пользователями.