Рекорды и антирекорды интернет-компаний, новая гонка мегапикселей в камерах смартфонов и зачем беспилотнику для управления нужны три человека? Главные события и явления мира высоких технологий за неделю в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

— Квартальные отчеты IT-гигантов — дело специфическое, обычно мало кому интересное. Но в этот раз что ни отчет — то трагедия, анекдот или нечто знаковое, чего мы даже и не припомним. Особенно в этот раз отличился Facebook.

— В России тоже сезон отчетности, свои финансовые показатели выпустили две крупнейшие компании IT-сектора: Mail.Ru Group и "Яндекс". Из-за чего первой пришлось списать 1,7 млрд рублей, а у второй прибыль подскочила на 857%?

— Блокчейн-стартап Tron купил BitTorrent — разработчиков популярного файлообменного протокола и uTorrent, одного из главных приложений для этого (далеко не всегда легального) файлообмена. Но зачем криптовалютчикам торренты?

— И вот еще одна история, почти анекдот из жизни криптовалютного сообщества: глава компании Qiwi рассказал, как один из сотрудников тайно майнил на 500 терминалах Qiwi еще в далеком 2011-м.

— Uber возвращается к тестированию машин-беспилотников. Как именно он это делает тоже похоже на анекдот: "беспилотником" будет все время управлять человек. За этим человеком будет следить еще один, а третий, с помощью электроники — за ними обоими.

— Sony выпускает на рынок фотомодуль для смартфонов с рекордными характеристиками — 48 мегапикселей. Телефоны с такой камерой, скорее всего, выйдут уже в следующем году.

— В Сан-Франциско на этой неделе прошла конференция облачного подразделения Google. Самая интересная новость: компания разработала крошечный чип, который позволит проводить нейросетевые вычисления автономно даже на небольших и не очень мощных устройствах.

— Пользователи форума Reddit выяснили, что сервис Google Translate при определенных условиях начинает предвещать конец света. Откуда берется такая ересь?

— Еженедельная программа Вести.net уходит в отпуск и прощается с вами до сентября, но обо всех важнейших событиях техносферы можно будет узнавать из коротких ежедневных выпусков.