Голосовой помощник Google Assistant начинает поддерживать русский язык. В конце прошлой недели пользователи Android-смартфонов начали сообщать, что у них появляется поддержка "Ассистента" в приложении Google, даже когда в качестве языка устройства выбран русский. Ранее "Google Ассиcтент" работал только с английским.

Поддержка Google подтвердила (см. скриншот переписки в твите выше), что "функция выкатывается постепенно".

Кроме того, Google уже сделала доступным раздел Explore сайта "Ассистента" на русском. Там можно просмотреть доступные для помощника команды и искать по ним. Причем есть в списке и Actions ("действия", своего рода расширения для взаимодействия "Ассистента" со сторонними приложениями) от других разработчиков — например, доступен поиск по фильмам в стриминговом сервисе ivi.ru.

Таким образом, Google начала постепенно запускать русскоязычного Ассистента — не исключено, что в ближайшие недели он заработает на всех поддерживаемых аппаратах. Напомним, в конце января Google в официальном блоге на "Хабре" сообщила, что русскоязычная версия голосового помощника будет запущена в ближайшее время.

"Говорящему" на русском Google Assistant обещают поддержку всех функций, уже доступных на других языках: общаясь с ним, пользователи смогут узнавать прогноз погоды, загруженность дорог по пути на работу, слушать выдержки из Википедии по своим запросам и т.п.

Во многих странах мира "Ассистент" уже доступен на Android-смартфонах, "умных" колонках Google Home, внутри мессенджера Google Allo и на устройствах с Wear OS. Однако на этапе запуска в России, отметили в Google, новой функцией можно будет воспользоваться только на смартфонах.

Google Assistant — это помощник "разговорного" типа, как чат-бот, который обеспечивает непрерывный двусторонний диалог, а не просто реагирует на отдельные просьбы. Впервые его представили в октябре 2016 года. "Ассистент" умеет работать с любыми онлайн-сервисами Google: от поисковика и почты Gmail до календаря и фотохранилища, запускать приложения, зачитывать статьи из "Википедии" и бронировать столики.

На сегодняшний день помощник Google понимает английский, немецкий, корейский, испанский, французский, итальянский, японский и португальский, однако в компании пообещали к концу года расширить число поддерживаемых языков до 30.

Аналогичный Assistant сервис Apple — Siri — стал доступен на русском в апреле 2015-го, однако из-за отсутствия поддержки сторонних расширений сервису Google пока проигрывает. "Яндекс" активно развивает своего ассистента, "Алису", и ранее в этом месяце распродал пробную партию смарт-колонок "Яндекс.Станция".