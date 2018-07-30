Google исправила вопиющую несправедливость: доступный с марта пользователям устройств Apple "ночной" режим в приложении YouTube теперь есть и у владельцев Android-смартфонов. По крайней мере, у некоторых — как и поддержку русского языка в Google Assistant, новую возможность выкатывают постепенно.

Если темная тема оформления YouTube уже доступна вашему аккаунту Google, включить ее можно в настройках приложения в разделе "Общие". В Google, пишет Engadget, пока не сообщают, когда включить уменьшающий дискомфорт при использовании YouTube в темноте режим смогут все.

Как и в версиях для iOS и браузера, темная тема оформления не совсем черная (что было бы хорошо для OLED-экранов): фон интерфейса поиска видео, просмотра роликов и настроект темно-серого цвета, а текст на нем белый.

Еще одно нововведение в YouTube, о котором стало известно на выходных, касается веб-версии сервиса. Там теперь можно с меньшим дискомфортом смотреть вертикальные видео, поддержка которых ранее была лишь в мобильных приложениях сервиса. Картинка при просмотре будет увеличена, и окружена по бокам стандартным фоном страницы вместо черных полос.