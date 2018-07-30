Новые флагманские модели iPad, анонс которых ожидается до конца этого года, будут вслед за смартфонами Apple лишены привычного 3,5-мм аудиоразъема. Об этом пишет 9to5mac.com со ссылкой на японский блог Macotakara.

Издание сообщило предполагаемые габариты двух новых планшетов. Модель стандартных размеров с 10,5 дюймовым (по другим данным — 11-дюймовым) будет чуть короче, шире и на десятую долю миллиметра тоньше предыдущей: 247,5 x 178,7 x 6 мм против 250,6 x 174,1 x 6,1 мм у нынешнего iPad Pro. Старшая 12,9-дюймовая модель уменьшится заметнее: на 2,5 см по высоте (до 280 мм), 0,56 см по ширине (до 215 мм) и также станет чуть тоньше — 6,4 против 6,9 мм.

Возможно, именно для уменьшения размеров (либо чтобы просто поддержать тренд, заданный два года назад iPhone 7) разработчики устройства решили избавиться от аудиоразъема. Причем, по информации Macotakara адаптера для подключения проводных наушников, который идет в комплекте со всеми новыми iPhone, в коробку с iPad не положат.

Ранее стало известно, что Apple оснастит новые модели планшетов камерой TrueDepth и системой распознавания лиц Face ID, одновременно лишив их кнопки "Домой" — указания на это нашли в коде iOS 12. Но как разблокировать планшет, стоящий на столе под углом — ведь на iPhone FaceID работает только в вертикальной ориентации?

Возможно, Apple снова посоветует пользователям "просто держать его правильно" (так Стив Джобс в свое время отреагировал на проблемы с приемом сигнала у iPhone 4) и, пишет Macotakara, переместит коннектор для обложки-клавиатуры на короткое ребро, ближе к разъему Lightning. Решение не выглядит оптимальным, и хотелось бы, чтобы в этом случае японские блогеры (как это не раз случалось с ними ранее) ошибались.