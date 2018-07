Компания Magic Leap обновила документацию для разработчиков, раскрыв, как будет выглядеть операционная система Lumin OS на очках дополненной реальности. По изображениям можно сделать вывод, что AR-устройство будет поддерживать два типа программ: двумерные и трехмерные.

К "плоским", практически лишенным глубины относятся те программы, которые никак не взаимодействуют с окружающей обстановкой. К ним можно отнести список приложений, адресную книгу, экран с настройками или клавиатуру. Набирать текст можно будет как на экранной клавиатуре с функцией диктовки, так и на физической Bluetooth-клавиатуре либо при помощи сопутствующего мобильного приложения для смартфона.

