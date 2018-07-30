Компания Microsoft огласила список номинантов международного технологического конкурса Imagine Cup 2018. Из 49 финалистов победителями вышла команда канадских студентов smartARM, разработавшая самообучающийся робопротез руки. Их наградили денежным призом в размере $85 тысяч и дали возможность встретиться с главой Microsoft Сатьей Наделлой.

Бионическая рука оснащается камерой, которая отвечает за распознавание объектов, а ИИ позволяет вычислять оптимальный вариант их захвата, самосовершенствоваться и оттачивать движения по мере использования. В проекте задействованы технологии компьютерного зрения и машинного обучения на базе мощностей облака Microsoft Azure.

Второе место досталось команде iCry2Talk из Греции, создавшей "переводчик" для новорожденных детей и их родителей. "Система аналитики с использованием алгоритмов глубинного обучения ассоциирует плач малыша с определенными физиологическими и психологическими состояниями и 'переводит' его в режиме реального времени, отображая результат в виде текста, изображений или голосовых сообщений", — сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе Microsoft.

На третьей строчке финишировали японцы: их программа Mediated Ear на основе глубинного обучения помогает людям с нарушениями слуха сосредоточиться на говорящем человеке, заглушив посторонние голоса и звуки.

На Imagine Cup 2018 выступила и российская команда Coffee Break. Студенты из МГУ разработала систему, позволяющую "выявить контрафакт путем сравнения характеристик с подлинниками, а также контролировать качество партий продуктов". В число призеров команда из России не вошла.