В коде бета-версии поискового приложения Google для Android нашли упоминания о будущем, пока не анонсированном продукте компании — Pixel Stand. Судя по описанию, новинка окажется чем-то вроде зарядной док-станции, при подключении к которой смартфон сможет превращаться в "умную" колонку.

Как следует из строчек кода, пользователи смогут вызывать "Ассистента" во время зарядки, даже если устройство заблокировано, и обращаться к помощнику с различными вопросами и поручениями — как на смарт-колонках Google Home. Можно ли будет включать дисплей смартфона и управлять им голосом, неясно, однако эта возможность позволила бы сделать из Pixel Stand дешевую альтернативу новым "умным" экранам.

Показать Pixel Stand могут в октябре, вместе с "пиксельфонами" Google 3-го поколения. По данным СМИ, смартфонов будет как минимум два, а схема наименований будет та же, что и в прошлом году — то есть аппараты назовут Pixel 3 и Pixel 3 XL.

Первый из них будет компактным, с более традиционным дизайном. А вот XL-модель получит огромный "высокий" экран "от края до края", причем с вырезом-"челкой" в стиле iPhone X в верхней части. Он будет не таким широким, как у iPhone, но "врезаться" в экран будет дальше.