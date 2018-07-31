Латвийский дизайнер и блогер Вениамин Гескин (@VenyaGeskin1) разместил в твиттере "шпионские" фотографии двух новых iPhone, которые Apple может показать в сентябре. На изображениях показаны макеты 6,5-дюймового "iPhone X Plus" и 6,1-дюймового "iPhone".

Как видно, Plus-версия нового "айфона" (в белом цвете) обладает двойной камерой, расположенной вертикально, а "обычная" модель — только одной. Это значит, что функции зума без потери качества и портретного режима у неё, скорее всего, не будет.

Оба устройства обладают "челкой", впервые появившейся у iPhone X в прошлом году, не имеют аудиопорта и сканера отпечатков пальцев.

Новые снимки, в целом, не противоречат предыдущим утечкам. До недавнего времени ходили слухи, что iPhone X Plus оснастят тройной камерой с улучшенным зумом и высокоточным 3D-сканером, однако в Apple, по-видимому, решили отложить эту функцию до следующего года.

2018 iPhone X Plus (6.5-inch) and iPhone (6.1-inch) Dummy Models. pic.twitter.com/QrgkT6u0vS — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 29 июля 2018 г.

На растиражированных Гескиным изображениях "айфоны" выглядят в точности так, как на болванках, оказавшихся в Сети в июне. Как заявляли тогда инсайдеры, макеты будущих новинок Apple были изготовлены на основе "окончательного варианта" схематических чертежей, добытых из азиатской цепочки поставок.

Кроме "недорогого" iPhone 9 с 6,1-дюймовым ЖК-экраном и "увеличенного" iPhone 9 Plus с 6,5-дюймовым OLED-дисплеем, Apple может выпустить еще одну, 5,8-дюймовую модель. Говорят, что она окажется прямым наследником прошлогоднего iPhone X и сохранит его размеры.