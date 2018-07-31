Google Ассистент заговорил по-русски, но не со всеми. В сети появились первые скриншоты и видео пользователей, кому удалось запустить голосового помощника американского поисковика на русском языке.

Но речь только о небольшом количестве смартфонов на операционной системе Android. У большинства при попытке изменить язык общения с Ассистентом пока отображается предупреждение, что в данный момент функция недоступна. В официальном блоге российского Google тоже никакой информации, однако в самой компании, точнее в ее российском подразделении нам подтвердили, что действительно готовят официальный запуск Ассистента на русском и детали появятся в ближайшее время. Подробности – в программе Вести.net.