В преддверии ожидаемого в сентябре выпуска Apple увеличенной версии iPhone X обостряется борьба между китайскими производителями за кошельки любителей смартфонов-гигантов для игр и видео. Вслед за Xiaomi, показавшей 19 июля Mi Max 3, аппарат с таким же большим — без малого 7 дюймов по диагонали — экраном анонсировала и Huawei. Называется новинка Honor Note 10.

В отличие от более доступного Mi Max 3, построенного на Snapdragon 636, устройство Honor использует самый производительный (по крайней мере, до скорого анонса Kirin 980) чип разработки Huawei — Kirin 970, установленный во флагманских Huawei P20 и Honor 10. Кроме того, как и многие другие китайские смартфоны, претендующие на флагманский статус, новинка лишена 3,5-мм аудиоразъема.

Главная особенность Honor Note 10 — размер, диагональ лишенного "челки" дисплея равна 6,95 дюйма, разрешение — 2220 на 1080 пикселей. При этом использована OLED-панель, поддерживающая вывод изображения стандарте HDR10, то есть с расширенным динамическим диапазоном.

Внутри смартфон не просто заряжен по-максимуму — работающий в связке с 6 или 8 ГБ оперативной памяти чип Kirin 970 можно разгонять, нажимая во время игры на выделенную кнопку в нижней части правого ребра корпуса. Одновременно активируется и разгон графического ускорителя, но на сколько именно повышаются тактовые частоты процессоров, не сообщается. Одновременно с разгоном процессора аппарат по нажатию "ускоряющей" кнопки выгружает из оперативной памяти все лишнее, освобождая место для ресурсов игры.

Чтобы избежать перегрева из-за работы на повышенной частоте, Honor Note 10 оснастили специальной системой охлаждения, использующей тепловую трубку — это полый внутри металлический элемент, отводящий тепло с чипа на корпус эффективнее сплошного металла благодаря непрерывному испарению и конденсации жидкости внутри него. В Huawei говорят, что система охлаждения в Honor Note 10 позволяет удерживать температуру процессора на 10 градусов ниже по сравнению с обычными решениями.

Смартфон оснащается 64 или 128 ГБ встроенной памяти, а также поддерживает карты microSD (но слот для них совмещен со слотом для второй SIM-карты). Тыловая камера сдвоенная: модули по 24 и 16 мегапикселей, объективы с одинаковой апертурой f/1.8. Фронтальная камера — 13-мегапиксельная, апертура f/2.2. ПО камеры использует для формирования более качественных изображений алгоритмы искусственного интеллекта.

Honor Note 10, пишет GSMArena, оснащается емкой батареей на 5000 мА*ч (это, впрочем, на 500 мА*ч меньше, чем у Xiaomi Mi Max 3) и поддерживает скоростную зарядку Huawei Super Charge. Работает смартфон на Android 8.1 с интерфейсной оболочкой EMUI 8.2 и будет продаваться в двух цветах: "полночном черном" и "призрачном синем".

Цена Honor Note 10 в Китае составит 2799 юаней (~25 570 рублей) за базовую (6/64 ГБ) версию, 3199 юаней (~29220 р.) за вариант 6/128 ГБ и 3599 юаней (~32 880 р.) за топовую модель с 8 ГБ оперативки и накопителем на 128 ГБ. Поставки в Китае начнутся 31 августа, о планах выпустить смартфон за пределами домашнего рынка в Huawei пока не сообщают.