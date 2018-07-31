В Uber объявили о закрытии программы по разработке самоуправляемых грузовиков. Как сообщил глава подразделения Uber Advanced Technologies Group Эрик Мейхофер, вместо этого компания сместит акцент в сторону технологий для легковых автомобилей.

"Вместо двух групп, работающих бок о бок, но сфокусированных на разных транспортных платформах, я хотел бы, чтобы мы действовали как одна команда", — сказал Мейхофер. Отдел в Сан-Франциско, занимающийся разработкой беспилотных грузовых машин, будет закрыт, а его сотрудников переведут в офис в Питтсбурге.

Вместе с этим решение Uber не коснется Uber Freight — сервиса по поиску заказов для дальнобойщиков, начавший работу в мае 2017 года. По словам Мейхофера, за последние 15 месяцев этот бизнес вырос втрое, и сейчас доступен на всей территории США.

Руководство Uber, видимо, считает идею развития легковых беспилотников более перспективной. На прошлой неделе компания возобновила тестирование на улицах Питтсбурга "умных" машин Volvo XC90. Ранее Uber была вынуждена временно убрать их с дорог общественного пользования из-за смертельного ДТП с участием человека.

В основе грузовиков-беспилотников Uber лежали технологии стартапа Otto, основанного экс-сотрудниками Google, Apple и Tesla. Его Uber выкупила летом 2016-го. В конце того же года "умный" тягач доставил 50 тысяч бутылок пива Budweiser из Форта-Коллинс (штат Колорадо) в Колорадо-Спрингс — эта поездка стала первым в мире коммерческим рейсом, выполненным беспилотным транспортом.

Тем не менее, в последние месяцы бизнес беспилотных грузовиков Uber сопровождала череда неудач. Во-первых, компания совсем недавно уладила спор с Waymo ("дочкой" Alphabet), связанный с кражей технологией, передав конкуренту свои акции на сумму около $245 миллионов. Во-вторых, весной Uber покинули трое основателей Otto, которые учредили новую компанию по производству "умных" машин Kodiak Robotics.