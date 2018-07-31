В бета-версии операционной системы iOS 12 нашли подтверждение тому, что Apple готовит к релизу "айфон" с поддержкой двух SIM-карт. Отсылка была обнаружена в одном из компонентов ОС, отвечающих за формирование отчетов о диагностике устройства.

В частности, там упоминаются "статус второй SIM-карты" и "статус второго лотка для SIM-карт". А в другом компоненте iOS 12 идет речь об "устройстве с двумя SIM-картами", сообщает 9to5Mac.

Упоминание о "втором лотке" подразумевает использование именно двух физических "симок", а не одной обычной наряду с электронной (e-SIM). Будут ли именно новые смартфоны двухсимочными, неясно, однако в Apple, во всяком случае, хотят реализовать эту возможность на программном уровне.

Как ожидается, осенью будут показаны три новых "айфона": большой, 6,5-дюймовый iPhone X Plus, "недорогой" с 6,1-дюймовым ЖК-экраном и 5,8-дюймовый iPhone, прямой наследник прошлогодней "десятки". Изображения с макетами устройств оказались в Сети накануне.

В июле китайский сайт 21st Century Business Herald сообщил, что два физических слота для SIM-карт будeт только у самой доступной модели iPhone (с 6,1-дюймовым ЖК-дисплеем) и только на китайском рынке. При этом остальные смартфоны Apple из линейки 2018 года будут поддерживать одновременную работу в режиме standby физической SIM и электронной Apple SIM.

Неудивительно, что двухсимочной может оказаться именно "бюджетная" модель. По данным Device Atlas, в 2017 году устройства с поддержкой двух SIM-карт были востребованы преимущественно на развивающихся рынках, таких как Нигерия, Бразилия и Египет, жители которых привыкли переключаться между наиболее выгодными тарифными планами. В развитых странах, включая США, Канаду и Австралию, смартфоны с двумя "симками" почти не пользуются спросом.