Компания Mail.Ru Group отказалась от дальнейшей разработки и продвижения браузера "Амиго". В холдинге признали, что сделали "ряд неверных шагов", которые навредили продукту и сделали его ненавистным среди пользователей.

"При продвижении браузера 'Амиго' был сделан ряд неверных шагов. Так, для продвижения привлекались партнеры и рекламные сети, часть из которых оказались недобросовестными — для распространения браузера они использовали серые схемы, противоречащие правилам, указанным в договоре, — сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе. — Подобные действия вызвали негативное отношение к продукту. В связи с этим Mail.Ru Group приняла решение отказаться от дальнейшего развития бренда 'Амиго'.

При этом в компании считают рынок браузеров перспективным и не исключают, что когда-нибудь на него вернутся. Пользователи "Амиго" могут продолжить работу с программой. однако обновлений, судя по всему, выпускаться не будет.

Друзья, это день настал. Амиго мертв.



Он был неплохим браузером, но его подвела неразборчивость в связях – он связался с плохими рекламными сетями и его репутацию уже не восстановить. С сегодняшнего дня мы прекращаем разрабатывать Амиго.



Давайте вспомним, как это было pic.twitter.com/NkHO99DMhF — Mail.Ru Group (@mailru) 31 июля 2018 г.

Проект "Интернет@Mail.ru" был запущен в 2011-м, а год спустя переименован в "Амиго". Главной его особенность была возможность интегрировать в пользовательский интерфейс аккаунты в социальных сетях: Facebook, "Одноклассники", "Мой мир", "ВКонтакте".

У пользователей сложилось негативное отношение к "Амиго" за чрезмерную навязчивость: браузер нередко устанавливался вместе с другими программами, а процедура его удаления из системы была очень сложной. Эту особенность высмеяли и в официальном твиттере Mail.Ru Group, написав, что браузер "связался с плохими рекламными сетями и его репутацию уже не восстановить".