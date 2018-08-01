Китайские производители смартфонов продолжают доказывать, что способны успешно конкурировать с традиционными лидерами рынка. По предварительным данным аналитической фирмы IDC за второй квартал 2018 года, Huawei вытеснила Apple на третье место в глобальном рейтинге, продав за три месяца 54,2 млн смартфонов против 41,3 млн, которые удалось поставить американской компании.

Лидером по продажам смартфонов в штуках остается Samsung, поставившая за тот же период 71,5 млн гаджетов. При этом показатель южнокорейской фирмы снизился по сравнению со вторым кварталом 2017-го на 10,4%, а занимаемая доля рынка сократилась с 22,9% до 20,9%. Четвертое и пятое места достались китайским компаниям: Xiaomi, нарастившей поставки за год почти на 50%, и OPPO.

Huawei, по данным IDC, удалось рекордно увеличить поставки год-к-году: на 40,9%. Доля мирового рынка смартфонов, которую теперь занимает китайский производитель, составляет 15,8%. У Apple, которая нарастила поставки в штуках за год всего на 0,7%, 12,1% мирового рынка. Общий показатель поставок смартфонов сокращается: за год рынок в целом сжался на 1,8%.

Сильнее всего сократились поставки (-18,5%) и доля рынка (-6,9%) у категории "прочие" — мелким производителям, да и просто любым, не входящим в первую пятерку, все труднее соперничать с лидерами. Например, накануне стало известно, что Sony Mobile, некогда один из самых заметных производителей Android-устройств, продала за квартал всего 2 млн аппаратов — на 1,4 млн меньше, чем за тот же квартал прошлого года. Это почти в 15 раз меньше, чем занимающая 5-ю строчку рейтинга IDC OPPO.

При этом рейтинг производителей по объему выручки от продаж смартфонов выглядит иначе. По данным Strategy Analytics за IV квартал 2017-го Apple получила 51% всех доходов от продаж смартфонов в мире, Samsung — 15,7%, Huawei — 7%, а прочие производители — 26,3%. Так получается из-за того, что у американской компании в среднем самые дорогие на рынке устройства, в то время как у Samsung и Huawei значительную долю в продажах составляют бюджетные и среднеценовые смартфоны.