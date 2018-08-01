Самая дорогая компания в мире — Apple — отчиталась за второй календарный квартал (третий квартал финансового года). Производителю iPhone удалось превзойти ожидания большинства аналитиков, продемонстрировав рост выручки год-к-году на 17%. И растет бизнес Apple уже далеко не только за счет смартфонов и другого "железа".

Значительным драйвером роста доходов калифорнийской корпорации становятся сервисы: App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud и другие. Выручка от них выросла по сравнению с тем же кварталом 2017-го на 31%, достигнув 9,54 млрд долларов. Гендиректор Тим Кук заявил, комментируя результаты, что пока компания успешно реализует поставленную в 2016-м задачу удвоить продажи услуг к 2020-му.

При этом продажи iPhone в штуках практически не изменились год-к-году: прирост составил лишь 274 тысячи устройств, до 41 млн 300 тысяч. Но за счет заметного роста средней цены продажи устройства ($606 => $724, стоящий 1000 долларов iPhone X с ноября остается самой продаваемой моделью) выручка смартфонного бизнеса подросла на 20%: с 24,846 млрд до 29,906 млрд долларов.

Конкуренция со стороны все более совершенных ультрабуков на Windows, а также недовольство пользователей инженерными просчетами привели к заметному падению продаж компьютеров Mac — на 13% год-к-году.

На будущий квартал Apple прогнозирует рекордную выручку — более 60 млрд долларов. Похоже, в компании рассчитывают на молниеносный успех трех новых моделей iPhone, анонс которых ожидается в сентябре.