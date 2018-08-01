Samsung представит свой новый флагман Galaxy Note 9 уже через девять дней. Компания разослала приглашения на мероприятие, которое пройдет в Нью-Йорке, как уверяет издание CNET, презентовать там будут именно Galaxy Note 9.

Что важно – это происходит на фоне не самого удачного для Samsung квартала. Прибыль южнокорейского гиганта с момента предыдущего отчета выросла всего на шесть процентов. Это самый слабый результат больше чем за год. Но хуже то, что происходит это из-за более низкого, чем ожидалось спроса на флагманы корпорации Galaxy S9 и S9+.

А теперь к новостям транспортного цеха. Компьютерную томографию, ту самую, что популярна в медицине, будут использовать при проверке багажа в аэропортах. Это значит, что со временем жидкости, ноутбуки и прочую технику при досмотре можно будет не доставать из сумки. А сама процедура проверки багажа пассажиров, как обещают будет проходить существенно быстрее. Подробности – в программе Вести.net.