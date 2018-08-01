Google готова поступиться принципами свободы слова, согласившись на требования китайских властей по фильтрации контента, ради возвращения своего поисковика на крупнейший интернет-рынок в мире. Об этом сообщает The Intercept со ссылкой на конфиденциальные документы, предоставленные анонимным сотрудником Google.

Google закрыла китайскую версию поиска в 2010-м году, сославшись на попытки правительства ограничить свободу слова в сети, напоминает The Verge. Однако, как выясняется, с начала 2017 года компания якобы разрабатывает специальную версию поисковой машины под кодовым названием Dragonfly.

Реализована она в виде Android-приложения и включает функцию фильтрации любых ресурсов, признанных нежелательными китайскими властями — от "Википедии" до сайта BBC. Фильтроваться будут также поисковые подсказки и даже предложения автозамены. Правда, в компании не определились, пытаться ли выйти с этим приложением на китайский рынок. Разработчики не уверены, сможет ли оно предложить пользователям лучший сервис, чем доминирующий в стране поисковик Baidu.

Интернет в Китае подвергается серьезной цензуре — блокируются многие зарубежные сайты и социальные сети, местные сервисы фильтруются (не получится, например, найти информацию о событиях на площади Тяньаньмэнь или независимости Тайваня), а недавно государственные СМИ даже запустили кампанию по критике Apple за то, что она не контролирует разного рода предосудительный контент в iMessage.

Передавший в СМИ документы о разработке подцензурного поисковика сотрудник Google объяснил свой шаг нежеланием мириться с поддержкой крупными компаниями и правительствами ограничения свобод граждан Китая со стороны властей. Собеседник издания и его коллеги опасаются, что китайская модель тотального информационного контроля может оказаться крайне привлекательной и для правительств многих других стран, которые захотят взять ее на вооружение.

По словам исследователя из Amnesty International Патрика Пуна, запуск цензурированного поисковика Google в Китае станет "ужасным прецедентом" для других компаний. "Крупнейший поисковик в мире подчиняется цензуре в Китае — это победа для китайского правительства. И сигнал для других: никто больше не станет беспокоиться, чтобы противостоять цензуре", — приводит его слова The Intercept.

В Google на момент публикации этой заметки никак не прокомментировали сообщение издания.