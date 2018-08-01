Дизайнеры из компании Turing Space Industries представили свое видение того, как будут выглядеть смартфоны всего через пару лет. Согласно концепции, футуристический HubblePhone будет обладать двумя складными, поворотными безрамочными экранами, а в месте их крепления расположится 60-мегапиксельная камера с 15-кратным оптическим зумом.

Каждая секция-экран получит пока не анонсированный процессор Snapdragon 855 с 8 ядрами, графику Adreno 630, собственный аккумулятор и "челку", в которой спрячется еще больше камер: двойной 12-мп фотосенсор с переменной апертурой, 2-кратным оптическим зумом, а также датчик глубины. Помимо этого, устройству из недалекого будущего приписывают "революционный гибкий OLED-экран", поддержку 5G-сетей и корпус из жидкого метала, на боку которого расположится колесико и программируемая кнопка.

В Turing обещают, что HubblePhone оснастят неким "эмоциональным чипом машинного интеллекта", который обеспечит "мобильный игровой опыт следующего поколения" посредством технологий смешанной реальности. Заявлена даже поддержка функции чтения губ — чтобы пользователь смог обратиться к ассистенту, не произнося ни слова.

Работать HubblePhone будет под управлением операционной системы Turing Keplerian OS на основе ядра FreeBSD12 или Android P. Вес ожидаемого устройства — 315 граммов.

Компания намерена вывести HubblePhone на рынок в I-м квартале 2020 года. Заявленная цена — $2749. Как в Turing пришли к этой сумме, непонятно. Некоторых компонентов этого смартфона еще даже не существует, так что пока амбициозный проект остается на уровне фантазии.