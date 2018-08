Российская система качества (Роскачество) и международная ассоциация потребительских исследований (ICRT) представили обновленный рейтинг лучших смартфонов, пополнив базу 55 новыми, самыми востребованными у российских покупателей моделями. По совокупности оценок высшие баллы набрали аппараты Samsung: Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus.

Прошлые лидеры списка, Samsung Galaxy S8 и S8 Plus, сместились на 3 и 4 строчки соответственно. Позиции теряет Apple: iPhone 8 Plus, занимавший третье место, упал на пятое, но оказался выше представленного совсем недавно Huawei P20 Pro.

На 7-й строчке оказался Galaxy Note 8 — уже пятая модель Samsung в топ-10. Следом идут iPhone 8 (8 место) и iPhone X (9 место), а замыкается десятку Huawei Mate 10 Pro. Два смартфона LG, ранее занимавшие 8 и 9 места, вылетели из рейтинга Роскачества.

"Качественность" того или иного гаджета определяется по двадцати направлениям, включая прочность, качество звука и видео, производительность, скорость обработки данных, функциональность, прочность задней камеры, водонепроницаемость, работу аккумулятора и так далее. Всего устройства проверяют по 229 различным параметрам.

Как сообщили Вестям.Hi-tech в Роскачестве, модели Samsung показали себя с лучшей стороны в таких показателях, как качество звука, ёмкость батареи, объем памяти, качество звонков и водонепроницаемость. Самые высокие оценки заслужили устройства из первой десятки.

Продукты Samsung уступили "айфонам" только по качеству съемки: призовую тройку составили iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus соответственно. Лидеры общего рейтинга, Samsung S9 и S9 Plus, по качеству камеры заняли только 12-е и 17-е места, Galaxy Note 8 и Galaxy S8 Plus — на 5-м и на 6-м местах соответственно.

Однако ни Galaxy-устройства, ни "айфоны" не могут похвастаться особой прочностью. На испытаниях, когда аппараты помещаются во вращающуюся металлическую трубу и подвергается ударам с разных сторон, эти модели не показали впечатляющих результатов. Лучше всего тест на удароустойчивость прошли Huawei P20 Pro и Huawei Mate 10 Pro.