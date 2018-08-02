Полку беспилотных такси прибыло. Американский стартап с самоуправляемыми автомобилями Drive.ai запустил беспилотные поездки в городе Фриско, в Техасе.

Воспользоваться услугами компании сможет любой желающий, но пока поездка будет не полностью автономной, за рулем оставили технического водителя. Он возьмет на себя управление, если машина окажется в сложной ситуации. Обещают со временем заменить таких водителей на удаленных операторов, они будут непрерывно следить за происходящим и тоже смогут перехватывать управление при необходимости.

И это при том, что до официального запуска машины Drive.ai четыре месяца ездили по всем доступным маршрутам и параллельно система училась в компьютерной симуляции. Там пробег составил миллион миль, говорят смоделировали всевозможные неожиданные ситуации от выбегающих на дорогу пешеходов и животных до нестандартного поведения других водителей и велосипедистов.

Ну а проект автономных автомобилей Google Waymo, чьи минивэны уже какое-то время ездят по столице Аризоны тем временем раскрыл примерные цены на поездки в США. Они составят $1 за 1 км.

А теперь про социальную ответственность. Facebook и Instagram будут показывать потраченное на них время и разрешать отключать уведомления. Подробности – в программе Вести.net.