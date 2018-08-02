Huawei обогнала Apple и стала вторым по популярности в мире поставщиком смартфонов. Как сообщает глобальная аналитическая компания IDC, во втором квартале этого года корпорация отгрузила больше 54 млн устройств, это соответствует доли почти в 16% от глобального рынка.

В итоге для Huawei рост производства составил больше 40% по сравнению с прошлым годом. На первом месте по-прежнему Samsung. Ее нынешние 20% мирового рынка уже не кажутся недосягаемыми, тем более, что южнокорейская компания оказалась единственной в топ-5, чьи продажи сократились на 10% по сравнению с 2017 годом. Apple осталась фактически при своих 0,7% плюс Oppa прибавила немного и уступила четвертую строчку Xiaomi, чьи продажи выросли почти в половину.

А теперь к другим новостям. VideoLAN, некоммерческая организация, которая поддерживает очень популярный видеоплеер VLC, заявила, что забанила смартфоны Huawei, то есть из магазина приложений Google Play скачать VLC на телефон Huawei больше нельзя. По крайней мере если это P20 Pro. Подробности – в программе Вести.net.