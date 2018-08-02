У новых моделей планшетов iPad Pro, которые Apple, как ожидается, представит до конца года, будет новый дизайн. Причем теперь это уже не слухи или рассуждения аналитиков а, можно считать, факт, подтвержденный самой Apple. Хотя и, скорее всего, случайно.

В коде бета-версии новой, 12-й iOS, окончательный вариант которой выйдет в сентябре, был найден крошечный голубой с белым значок — такой операционка использует, выводя данные о заряде батареи устройства. Значок изображает планшет iPad, но не такой, как раньше, а с узкими рамками и без кнопки домой. Об этом сообщает 9to5mac.

Кроме того, устройство на изображении явно лишено "челки" (у аналогичного значка, изображающего iPhone X, вырез в верхней части экрана есть). Поскольку наличие в будущих iPad системы распознавания лиц Face ID, работающей благодаря камере TrueDepth, также подтверждено кодом iOS 12, камеру, видимо удалось разместить в рамке, не расширяя ее в этом месте.

В прошлом году аналогичным образом было найдено подтверждение дизайна еще не анонсированного iPhone X — значок откопали в коде прошивки смарт-колонки HomePod.

Как ожидается, Apple ближайшей осенью выпустит в продажу далеко не только три новых iPhone. Обновление ждет и другие основные линейки продуктов компании: планшеты iPad и компьютеры Mac, включая давно не обновлявшийся компактный десктоп Mac Mini, смарт-часы и аксессуары.