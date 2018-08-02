Накануне СМИ сообщили о планах Google разработать для Китая специальную версию поискового приложения, которое будет блокировать любые ресурсы, признанные местными властями как нежелательные. Как стало известно сегодня, американская фирма готовит еще одну цензурируемую программу — новостной агрегатор, фильтрующий неугодный правительству КНР контент.

Об этом пишет The Information со ссылкой на собственные источники. За образец Google возьмет Toutiao — чрезвычайно популярное приложение, созданное новым медиастартапом ByteDance. На сегодняшний день им пользуются около 700 миллионов китайцев.

Несмотря на это, сообщает издание, власти Китая недовольны работой ByteDance из-за неспособности его алгоритмов в полной мере отцензурировать контент. Новая программа Google, отбирающая угодные правительству новости силами искусственного интеллекта, без помощи "живых" редакторов, в этом плане может показать себя более эффективной.

Новостной агрегатор может быть запущен даже раньше, чем поисковое приложение.

В прошлом году глава Google Сундар Пичаи объявил о намерении привлечь к Android "следующий миллиард пользователей". А поскольку потенциал роста в развивающихся странах практически исчерпан, реализовывать эту стратегию планируется за счет многочисленных пользователей из небогатых стран, где уровень проникновения Интернета и смартфонов пока еще остается очень низким.

Именно поэтому в последний год Google активно наращивает свое присутствие в Китае, хотя большая часть её сервисов там остаются заблокированными. Сотрудничая с местными магазинами приложений для Android, поисковик распространяет в стране приложения "Переводчик Google" и Files Go, а также активно продвигает свою платформу дополненной реальности ARCore.

Кроме того, американская компания открыла в Пекине лабораторию искусственного интеллекта, вложила полмиллиарда долларов в одного из крупнейших игроков китайского рынка онлайн-торговли JD.com и заключила сделку с оператором Tencent.