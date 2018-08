Компания Facebook в одностороннем порядке выключила возможность кросспостинга твитов. Как сообщили в службе поддержки Twitter, функция автоматических перепостов была закрыта "по причине недавнего обновления Facebook", поэтому с сегодняшнего дня пользователям придется копировать и вставлять ссылки на публикации вручную.

Facebook ужесточает правила обращения к своему API после утечки персональных данных 87 миллионов пользователей через фирму Cambridge Analytica, аффилированную с соцсетью. Как оказалось, эта компания собирала информацию о юзерах при помощи опросов, после чего продавала эти сведения сторонним организациям.

We’ve learned that Tweets and Retweets will no longer automatically post to connected Facebook accounts due to a recent Facebook update.



Don’t worry, you have other ways to share a Tweet ����https://t.co/fiwInkuyz7