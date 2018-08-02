Компания Facebook в одностороннем порядке выключила возможность кросспостинга твитов. Как сообщили в службе поддержки Twitter, функция автоматических перепостов была закрыта "по причине недавнего обновления Facebook", поэтому с сегодняшнего дня пользователям придется копировать и вставлять ссылки на публикации вручную.
Facebook ужесточает правила обращения к своему API после утечки персональных данных 87 миллионов пользователей через фирму Cambridge Analytica, аффилированную с соцсетью. Как оказалось, эта компания собирала информацию о юзерах при помощи опросов, после чего продавала эти сведения сторонним организациям.
We’ve learned that Tweets and Retweets will no longer automatically post to connected Facebook accounts due to a recent Facebook update.— Twitter Support (@TwitterSupport) 1 августа 2018 г.
Don’t worry, you have other ways to share a Tweet ����https://t.co/fiwInkuyz7
Чтобы ситуация не повторилась, Facebook начала последовательно закрывать "дыры" в своей платформе. Весной компания ввела новую настройку, позволяющую разом перекрыть всем сторонним сервисам доступ к аккаунту, и разрешила просматривать, какая информация о пользователе была собрана.
Изменения коснулись и сервиса Facebook Login: в апреле было объявлено, что приложения, которым ранее пользователь разрешил постить от своего лица, с 1 августа более не смогут этого делать.
Способа обойти ограничения API Facebook пока не найдено. Как отмечает TechCrunch, другие приложения, включая сервис автоматизации действий IFTTT, также выдают ошибку.
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