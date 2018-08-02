Суммарная стоимость акций Apple превысила триллион долларов, но пока — только по версии "яблочного" приложения "Акции" для iOS, использующего данные Yahoo Finance. О достижении компанией триллионной отметки гордо сообщает и голосовой помощник Siri, если поинтересоваться рыночной капитализацией производителя iPhone.

С другой стороны, в сервисе Google Finance суммарная стоимость акций компании, стоимость каждой из которых на данный момент составляет порядка 203,6 доллара, отображается как 950 млрд долларов — то есть, чтобы фирме Тима Кука стоить триллион, акции должны подорожать до 207,05 долларов.

Как объясняет CNBC, дело в том, что в данных сервиса Google учтен объявленный в среду выкуп акций компанией, который уменьшил общее количество бумаг. Если котировки продолжат расти, к концу торговой сессии достижение Apple триллионной отметки станет свершившимся фактом.

Аналитики рынка давно рассуждают о том, какая из крупнейших IT-компаний поставит исторический рекорд рыночной капитализации и станет дороже триллиона долларов — такого никогда не удавалось ни банкам, ни нефтяным гигантам. Самыми вероятными претендентами на победу в "гонке к триллиону" считаются Apple и Amazon.

Практически цифра ничего особенного не значит. Вышедший на этой неделе финансовый отчет Apple доказал, что стратегия выпуска более дорогих смартфонов себя оправдывает: хотя количество проданных iPhone за год не изменилось, компании удалось заработать на них больше благодаря стоящему от 1000 долларов iPhone X. В то же время, негативные новости — например, о задержках с поставками новых iPhone из-за производственных проблем — могут легко "уронить" цену акций обратно.