"Яндекс.Карты" подготовили большое и, пожалуй, самое интересное обновление: они теперь могут искать рестораны и кафе по конкретному блюду. То есть спрашиваешь: "Где поесть хинкали?" – и система на карте показывает вам места, а также названия конкретных блюд с ценами. Открыв карточку ресторана, можно увидеть его телефон или сразу забронировать столик через приложение "Афиша.Рестораны".

В "Яндексе" говорят, что никого не копировали. Идея оригинальная, а исходили из реального сценария: когда хочется найти не место, а конкретное блюдо. Ну и дополнительно нагрузить фирменные сервисы, опять же, не лишнее.

Интересно, что возможность загрузить цены на еду для ресторанов бесплатна, но это не благотворительность. Если у заведения есть какие-то спецпредложения, они выводятся в результатах поиска в отдельном промоблоке и уже за деньги. Впрочем, пока поиск работает неидеально. Подробности – в программе Вести.net.