Роскомнадзор запросил у Facebook информацию о соглашениях крупнейшей в мире соцсети с производителями смартфонов, включая IT-гигантов Apple, Samsung и Microsoft. Об этом пишет в пятницу "Коммерсант".

Ранее в этом году стало известно, что Facebook имел такие соглашения с как минимум 60 производителями мобильных устройств, предоставляя им практически неограниченный доступ к данным пользователей и их "друзей". Благодаря такой интеграции пользователи устройств могли видеть у себя в контактах "друзей" с Facebook или получать уведомления о поставленных их записям "лайках" еще до того, как мобильные приложения соцсети получили широкое распространение. Но информация зачастую передавалась без явного согласия, и на это не влияло даже переключение настроек конфиденциальности.

Информацию о соглашениях запросила в письме, на которое ссылается издание, врио начальника управления Роскомнадзора по защите прав субъектов персональных данных Альфия Гафурова. в ответ на обращение Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ). Глава организации Владимир Зыков ранее попросил ведомство проверить Facebook "на предмет утечки данных россиян".

Опрошенные "Коммерсантом" юристы допускают, что Роскомнадзор может включить Facebook в реестр нарушителей закона "О персональных данных" — тогда соцсети будет грозить блокировка. Храня данные россиян в дата-центрах в Западной Европе и США, Facebook фактически уже нарушает законодательство. О планах компании Марка Цукерберга выполнить закон и перенести эти данные в Россию пока ничего не известно.

Весной 2018-го глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью "Известиям" не исключил, что доступ к крупнейшей в мире социальной сети может быть ограничен в России до конца 2018-го. Это произойдет, пояснил он, если Facebook не приведет свою деятельность в соответствие с российским законодательством.

Жаров тогда подчеркнул: разговоры о том, что он "всё спускает с рук Facebook", не соответствует действительности. По его словам, представители Роскомнадзора и американской соцсети общаются примерно раз в полгода. Последняя встреча состоялась в феврале, и на ней российские чиновники "еще раз проговорили" свою позицию. О том, что они услышали в ответ, Жаров не рассказал.