WhatsApp создает инструмент для бизнеса. Мессенджер, принадлежащий Facebook, вводит первую платную функцию – чаты для компаний. Функционал довольно стандартный, а вот модель оплаты необычная.

Как было заявлено в блоге мессенджера клиенты смогут взаимодействовать с бизнесом тремя способами. Первый – просто получать через WhatsApp уведомления, которые обычно приходят по почте или смс – статус заказа или информация о переносе или задержке рейса и тому подобное. Второе – так называемая прямая связь по ссылке, кнопка на корпоративном сайте, которая телепортирует в чат с представителями компании. Третий – перевод в WhatsApp службы поддержки, но это почти тоже самое, что общение в чате.

Для пользователей разумеется диалоги с компаниями будут бесплатными, а вот бизнесу придется заплатить, причем по необычной модели. Тариф будет состоять из фиксированной части плюс плата или если хотите штраф за сообщения пользователям, которые слишком долго оставались без ответа, причем пока неясно какой срок принимается за "слишком долго".

Еще про нововведения в мессенджерах. На этот раз о сервисе популярном в основном у подростков, причем преимущественно за океаном. Snapchat запустил маски, реагирующие на звук или фильтры, управляемые голосом. Теперь для наложения эффекта на короткие видео не нужно выбирать маски вручную, система сама их добавит, что считает нужным, ориентируясь на то, что вы говорите. Подробности – в программе Вести.net.