160 миллиардов рублей или более чем 2,5 миллиарда долларов США — в такую сумму может обойтись поэтапный, в течение трех лет перевод российских чиновников и сотрудников госкомпаний на смартфоны с отечественной операционной системой. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на неназванного федерального чиновника.

По словам источника издания, до конца 2021 года планируется перевести 7,9 млн сотрудников госорганов, бюджетных учреждений и компаний с государственным участием на смартфоны с операционной системой Sailfish (в марте куплена "Ростелекомом" у структур бизнесмена Григория Березкина). Год назад такой смартфон — INOI R7 — тестировали Вести.Hi-tech, позже INOI переквалифицировалась на выпуск дешевых Android-аппаратов.

В эту сумму не включены возможные затраты на смартфоны с Sailfish органов местного самоуправления, которым тоже рекомендуют перейти на эту, единственную сертифицированную ФСБ для использования госструктурами РФ мобильную ОС. Ранее сообщалось, что операционке могут дать новое, более российское, имя.

Переход на Sailfish также подразумевает оплату "оказания комплексной услуги" в размере 13100 рублей на одного пользователя. Очевидно, речь идет о предоставлении "Ростелекомом" комплексного сервиса, предположительно включающего услуги связи, защищенную почту, мессенджер, офисные приложения и "облако" для пользовательских файлов. Ранее о планах предоставлять такие услуги заявлял президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Исходно Sailfish разрабатывалась компанией Jolla — финской командой выходцев из Nokia — как альтернатива iOS и Android. Немногочисленные устройства на операционке успехом не пользовались, а в 2015-м стало известно, что мажоритарным акционером Jolla стал российский бизнесмен Григорий Березкин. Связанная с ним компания "Открытая мобильная платформа" занялась адаптацией Sailfish для России, в марте 2018-го ее купил "Ростелеком".

Тогда же стало известно, что российским разработчикам программного обеспечения, если они хотят попасть в дающий преимущества при госзакупках реестр отечественных программ, нужно будет создавать версии своих приложений не только для iOS и Android, но и для Sailfish. Так, предположительно, может быть решена главная проблема единственной российской мобильной ОС — дефицит стороннего софта. Впрочем, базовые приложения — почтовый клиент, браузер, календарь — в Sailfish OS уже есть. Имеются и сторонние клиенты для Twitter, ВКонтакте, YouTube и Telegram, диктофон, а также просмотровщик файлов Microsoft Office.