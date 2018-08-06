Facebook начал тестирование Dating – это функция для знакомств. Предполагается, что пользователь сможет выбрать хочет ли он встречаться с друзьями, или друзьями друзей на Facebook или нет. В настройках можно будет также отметить с людьми какого пола и ориентации ты можешь встречаться и выбор тут не так прост – есть самые разные опции. В Facebook также отметили, что это будет не отдельное приложение, а функция в составе соцсети.

Компания TSMC, крупнейший в мире производитель чипов и единственный поставщик процессоров для Apple, закрыла свои фабрики из-за атаки вируса. Первые предположения в самой компании такие – сотрудники вводили в строй программное обеспечение, которое скорее всего и содержало вирус. Подробности – в программе Вести.net.