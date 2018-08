В компании Facebook началось внутреннее тестирование нового сервиса знакомств. Его скриншоты разместила в твиттере независимый разработчик Джейн Вон, добавив, что функцию Dating испытывают только сотрудники Facebook в США; посторонним доступ к ней пока закрыт.

Судя по изображениям, пользователи Dating смогут указать свое местоположение, предпочитаемую гендерную группу и соотнести себя с одним из пяти полов: "мужской", "женский", "мужчина-трансгендер", "женщина-трансгендер" и "небинарный гендер". При желании, эту информацию можно будет скрыть. Также пользователям дадут возможность сделать так, чтобы их анкета не была видна друзьям по Facebook и друзьям друзей.

Facebook is internally testing Facebook Dating.



I can't go past the signup screen because they are not activating all non-employee Dating profiles because, well, it's "pre-launch" ;) pic.twitter.com/VQFHUJIkuX