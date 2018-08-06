В компании Facebook началось внутреннее тестирование нового сервиса знакомств. Его скриншоты разместила в твиттере независимый разработчик Джейн Вон, добавив, что функцию Dating испытывают только сотрудники Facebook в США; посторонним доступ к ней пока закрыт.

Судя по изображениям, пользователи Dating смогут указать свое местоположение, предпочитаемую гендерную группу и соотнести себя с одним из пяти полов: "мужской", "женский", "мужчина-трансгендер", "женщина-трансгендер" и "небинарный гендер". При желании, эту информацию можно будет скрыть. Также пользователям дадут возможность сделать так, чтобы их анкета не была видна друзьям по Facebook и друзьям друзей.

Facebook is internally testing Facebook Dating.



I can't go past the signup screen because they are not activating all non-employee Dating profiles because, well, it's "pre-launch" ;) pic.twitter.com/VQFHUJIkuX — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 3 августа 2018 г.

Цель версии Dating для внутреннего пользования — "протестировать конечный продукт на наличие ошибок и запутанного интерфейса". "Он не предназначен для знакомств с вашими коллегами", — поясняется на одном из скриншотов.

О планах запустить конкурента Tinder заявил глава компании Марк Цукерберг в начале мая. Выступая на конференции F8, он сказал, что пользователи Dating смогут создать отдельный профиль для знакомств. Когда один пользователь сервиса "лайкнет" профиль другого, им разрешат связаться друг с другом.

Dating не станет отдельным приложением — его функции встроят непосредственно в основной клиент Facebook. Дата запуска нового сервиса неизвестна.