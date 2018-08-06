Круг совместимых с Apple Pencil — стилуса Apple за 7 тысяч рублей — устройств очень ограничен: подключать его можно только к немногочисленным моделям iPad Pro и самым новым i-планшетам последнего, 6-го поколения. Однако авторы YouTube-канала iDeviceHelp нашли простой способ "подружить" аксессуар со старыми iPad и любыми iPhone.

Трюк заключается в том, чтобы обернуть "умный" карандаш едва влажной салфеткой, чуть выше кончика. Когда пользователь держит Apple Pencil в руке, контакт с тачскрином создается посредством воды, что позволяет создавать рукописные заметки, наброски и зарисовки на любом iOS-устройстве.

На видео лайфхак показали на примере с iPhone X и планшете iPad 3-го поколения, вышедшего еще в 2012 году.