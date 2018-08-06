Совет по развитию цифровой экономики при Совете федерации предложил на законодательном уровне закрепить "сетевой нейтралитет" — правило, согласно которому провайдеры обязаны обращаться с интернет-трафиком одинаково, не отдавая большую пропускную способность одним сайтам и не замедляя доступ к другим.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники, подготовленный советом документ будет доработан и внесен в правительство в ближайшие недели. Идею "высоко оценили" в ФАС, отметила газета. "Принципы сетевой и технологической нейтральности являются базовыми для обеспечения условий справедливой конкуренции", — сказали в ведомстве.

В России отмена дискриминации трафика законодательно не закреплена. Это значит, что провайдеры могут отдавать приоритетный доступ своим партнерам (например, интернет-кинотеатрам, магазинам и социальным сетям), и при этом искусственно ограничивать скорость загрузки других ресурсов — например, торрент-трекеров и сайтов с пиратской музыкой.

Операторы опасаются, что в случае принятия закона они не смогут предоставлять клиентам различные опции к тарифам. Например, сказали в "Ростелекоме", абонентам нельзя будет предложить услугу, когда не считается трафик социальных сетей.

В США правило сетевой нейтральности действовало с 2015-го по 2017-й, пока его не отменила администрация президента Дональда Трампа. Сторонники решения заявляли, что оно "повысит прозрачность для защиты пользователей", "простимулирует инвестиции и инновации" и "повысит конкуренцию".