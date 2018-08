Социальная сеть Facebook обратилась к ряду крупнейших банков США с предложением поделиться с ней клиентскими данными. Финансовая информация пользователей, включая данные об операциях по картам и состоянии счетов, оказавшаяся в распоряжении компании, может быть использована для оказания новых услуг посредством Facebook Messenger.

"Facebook все стремительнее хочет стать платформой, на которой люди будут не только общаться с друзьями, но также покупать и продавать товары и услуги, — пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. — За последний год компания обсудила с JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co., Citigroup Inc. и U.S. Bancorp возможные функции для клиентов этих банков, которые компания может предложить на базе своего мессенджера Facebook Messenger".

Например, компания могла бы использовать мессенджер для удобного показа информации о состоянии счетов, и могла бы лучше, чем банки, справляться с оповещением клиентов о мошеннических операциях. Как пишет WSJ, Facebook также запросила у финансовых организаций сведения о покупках в онлайн-магазинах и других торговых точках — по-видимому, чтобы предлагать пользователям более релевантные товары и увеличить количество транзакций, совершаемых посредством Facebook Messenger.

Однако банки, похоже, настроены к идее Facebook скептически — особенно на фоне недавнего скандала со "сливом" Cambridge Analytica данных десятков миллионов аккаунтов. Как отмечает газета, из-за этого как минимум один крупный банк отказался от сотрудничества с компанией.

Представитель JPMorgan, не упоминания Facebook, сообщил, что им "пришлось сказать нет" одному из предложений о сотрудничестве. А в платежной системе MasterCard заявили, что у них есть приложение цифрового кошелька для мессенджера Facebook, однако доступа к платежной информации соцсеть не имеет.