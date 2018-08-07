Компания Google открыла для скачивания финальную версию операционной системы Android 9 Pie ("Пирог"). Самый крупный за год апдейт мобильной ОС доступен для установки на все смартфоны Pixel начиная с сегодняшнего дня. На других Android-устройствах обновление выйдет к концу осени.
"Устройства, принимавшие участие в бета-программе от Sony Mobile, Xiaomi, HMD Global, Oppo, Vivo, OnePlus и Essential, а также все удовлетворяющие требованиям устройства Android One получат это обновление к концу этой осени! — сказали в Google. — Мы также работаем с рядом других партнеров по запуску или обновлению устройств до Android 9 в этом году".
В отличие от прошлогодней Android Oreo, Android Pie полна изменений как снаружи, так и внутри. Пользователей обновления будет встречать новая информационная панель Digital Wellbeing, показывающая, когда, как часто и на какое время запускались те или иные приложения. Появится возможность ограничить время использования программ: например, на Instagram можно будет установить получасовой лимит в сутки, после чего его иконка станет черно-белой.
У iPhone X новый Android позаимствует жестовый интерфейс для переключения между приложениями. "Домой", "Назад" и кнопка для входа в режим многозадачности исчезнут: их место займет одна вытянутая клавиша в центре экрана. Если сделать по ней свайп снизу вверх, откроется список недавно запущенных программ, при повторном свайпе отобразится список предлагаемых приложений. Тапом можно в любой момент вернуться к домашнему экрану.
Релиз Android 9 Pie для Pixel включает не все функции, которые были анонсированы в рамках Google I/O. В частности, сильно урезаны возможности панели Digital Wellbeing (статистика использования программ дана в сокращенном виде), а функция "срезов" (когда можно, например, вызвать такси прямо из поисковой строки, не запуская Uber) вообще отсутствует. Эти возможности станут доступны осенью, когда новая ОС доберется до других устройств.
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