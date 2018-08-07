Переход чиновников на смартфоны с российской операционной системой Sailfish обойдется бюджету в 160 млрд рублей. Такие данные приводит газета "Коммерсант".

Сообщается, что к 2021 году на смартфоны с операционной системой Sailfish должны перейти почти 8 млн сотрудников госорганов, бюджетных учреждений и компаний с госучастием. Уже известно, что скоро Sailfish OS должны переименовать и придумать более русское название, а русским оно должно быть потому, что "Ростелеком" владеет Sailfish Mobile. Это подразделение изначально финской компании Jolla, которое занимается разработкой российской версией Sailfish.

Впервые о том, что России нужна собственная мобильная система, независимая от западных поставщиков, заговорили на официальном уровне в Минсвязи. Проект стали строить на базе операционной системы от Jolla, основанная выходцами из Nokia, компания как раз создавала свою операционку и была готова побороться за работу с госкомпаниями. Подробности – в программе Вести.net.