В июле Microsoft объявила, что в сентябре прекратит поддержку "классического" десктопного приложения Skype. Пользователям предлагалось установить новую версию 8.0 с кардинально переработанным дизайном, которая после появления осенью 2017-го вызвала восторг далеко не у всех.

Прислушавшись к "отзывам клиентов", в компании решили "на некоторое время" подождать с прекращением поддержки классической версии, пока "все функции, о которых вы просили" добавят в Skype 8. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на блог Thurrot.com.

Объявление было сделано представителем компании в комментариях к записи, в которой анонсировалось закрытие "старого" Skype. После ее исходной публикации под ней появились десятки возмущенных комментариев, в которых пользователи требовали оставить классический Skype в покое.

Напомним, новый Skype 8 содержит яркий дизайн, встроенный просмотр роликов на YouTube и "гифок", стикеры и другие модные функции. Например, пользователи могут выбирать цвет для своих сообщений (розовый. голубой или оранжевый), а также, не отправляя ответного сообщения, реагировать на сообщения собеседников с помощью эмодзи. Более того, реакции в виде эмодзи доступны и во время видеозвонков — тогда гигантский значок ненадолго накладывается поверх изображения звонящего.

Большую часть места на экране занимает окно диалога, а список чатов и поисковая строка разместились в левой боковой колонке. При этом нет такой привычной многим возможности как вывод на экран одновременно нескольких окон с разными чатами.