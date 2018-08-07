Многие эксперты, предсказывая бурное развитие в ближайшие годы голосовых интерфейсов, ожидали, что очередная революция затронет и то, как большинство потребителей делает покупки в интернете. Некоторые предсказывали, что объем "голосовых" продаж уже через несколько лет составит 40 млрд долларов. Данные издания The Information заставляют пересмотреть такие прогнозы.

В распоряжении журналистов оказалась статистика Amazon о том, как часто владельцы устройств с голосовым ассистентом Alexa (это, главным образом, смарт-колонки Amazon Echo — их продано уже более 50 млн штук) используют их для покупок. Как рассказали изданию осведомленные источники, с начала 2018-го совершили хотя бы одну покупку при помощи голосовых команд лишь 2% пользователей.

При этом, очевидно, процесс их не слишком порадовал — из этих двух процентов первопроходцев инновационного шопинга лишь каждый десятый совершил покупку тем же способом повторно и лишь двое воспрользовались расширенными функциями вроде отслеживания заказа или поиска персональных скидок при помощи голосовых команд. В основном покупают вещи, которые не требуют сравнения с долгим чтением отзывов и обзоров, и стоят везде примерно одинаково — туалетную бумагу, стиральный порошок и другие хозтовары.

В основном устройства вроде Echo и ее главного конкурента, Google Home, используют, чтобы узнать прогноз погоды, поставить таймер или запустить музыку. Также предполагается, что смарт-колонки смогут стать центрами управления для систем "умного дома". При этом сторонние разработчики создали только для Alexa поряда 45 000 дополнительных "навыков", позволяющих пользователям взаимодействовать голосом с их сервисами — заказывая пиццу, вызывая такси и т.п.