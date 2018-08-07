Стартап MOV.AI привлек $3 миллиона в качестве посевных инвестиций на создание открытой операционной системы для промышленных роботов, которая сделает автоматизацию производства доступной как крупным игрокам, так и малым предприятиям. В разработку "Android для роботов", в частности, вложились израильский фонд Viola Ventures и американская NFX.

Задача MOV.AI состоит в том, чтобы создать открытую экосистему — как Android для смартфонов, — которая позволила бы интеграторам, производителям и разработчикам совместно выпускать автономные интеллектуальные системы.

MOV.AI совместима с фреймворком ROS (Robot Operating System), позволяющим быстро и легко создавать системы управления роботами. Это позволит отделить программное обеспечение от аппаратного, а также сэкономить на исследованиях и разработках, что сделает автоматизацию производства доступной даже небольшим компаниям.

Предполагается, что система MOV.AI возьмет на себя задачи, связанные с автономной навигацией промышленных роботов, избеганием препятствий, распространением ПО и следованием лучшим практикам в области кибербезопасности, а также предложит современный пользовательский интерфейс, сообщает TechCrunch.