Производитель компьютерной периферии Logitech выходит на рынок беспроводных зарядных устройств. Свою первую зарядную станцию — Powered Wireless Charging Stand — компания начнет продавать позднее в этом месяце. Попросят за новинку $70.

Как говорят в Logitech, устройство было спроектировано при участии инженеров Apple. Результатом стал продукт, который должен был выйти вместе с iPhone X в прошлом году. Как отмечает Каим Гартенберг из The Verge, станция выполнена из прочного, высококачественного пластика, плотно удерживающего "айфон" даже когда он вибрирует.

Наклонена станция под "идеальным углом" для разблокировки и просмотра уведомлений на iPhone X с системой распознавания лиц Face ID. Разместить смартфон можно как вертикально, так и горизонтально, используя Powered Wireless Charging Stand в качестве подставки для просмотра фильмов.

Аксессуар способен заряжать не только "айфоны", но и любые другие Qi-совместимые устройства. Тем не менее, новинка Logitech вряд ли заинтересует обладателей Android: строгий, отточенный белый корпус станции гармонично смотрится только со смартфонами Apple, а её мощности в 7,5 Вт может оказаться недостаточно для зарядки других устройств. Кроме того, Powered Wireless Charging Stand стоит дороже, чем не менее стильные беспроводные зарядники для Android.

Напомним, что свою собственную зарядку Apple показала еще 12 сентября, но в продажу она до сих пор не поступила. Как сообщали СМИ, компания намеревалась выпустить AirPower в июне, однако столкнулась с непредвиденными инженерными и производственными трудностями. О поступлении зарядного "коврика" в продажу, вероятно, Apple объявит в следующем месяце.