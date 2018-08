Разработчики браузера Firefox выпустили экспериментальное дополнение Advance, которое рекомендует новые сайты и статьи исходя из истории просмотров и того, что пользователь читает прямо сейчас. Подборка формируется индивидуально и не содержит рекламы.

В основе аддона лежат алгоритмы машинного обучения Laserlike. Как говорят в Mozilla, пользователи обладают полным контролем над данными, которые доступны расширению, и могут в любой момент запросить удаление всей собранной информации.

Advance состоит из двух секций: "Читайте дальше" (Read Next), на которой показываются статьи, связанные с открытой в данный момент вкладкой, и "Для вас" (For You), на которой отображаются рекомендации более общего характера. Предлагаемый контент отображается в виде карточек в левой боковой колонке.

Дополнение доступно как часть программы Test Pilot, в рамках которой тестируются новые функции браузера. Скачать Advance можно по этой ссылке.