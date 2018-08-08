В базах Федеральной комиссии США по связям (FCC) и некоммерческой организации Wi-Fi Alliance обнаружилась информация о первом устройстве под воскрешенной маркой Palm, которая была одним из первопрохоцев на рынке умных мобильных устройств. Однако новая модель, упоминаемая в документах как PVG100, флагманом не станет.

Судя по сертификату, модуль Wi-Fi смартфона может работать только в диапазоне частот 2,4 ГГц. Отсутствие поддержки 5 ГГц говорит о том, что новинка будет относиться к бюджетному уровню, в лучшем случае — окажется смартфоном-середнячком.

В качестве производителя указана Palm Ventures Group, сообщает Android Police. Работать аппарат должен на операционной системе Android 8.1.

Напомним, что марка Palm была приобретена Hewlett-Packard в 2010 году. В 2015-м её выкупила китайская фирма TCL. Этой же компании принадлежат права на выпуск смартфонов под брендом Alcatel и BlackBerry. Весной СМИ сообщали, что первая модель под возрожденной маркой будет выпущена во второй половине этого года.